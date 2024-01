SSC Napoli, occasione a costo zero dal Manchester United? Arriverebbe a giugno

Gennaio, spesso, rappresenta il mese delle occasioni. Molti, infatti, sono i calciatori che hanno il proprio contratto in scadenza e che potrebbero firmare a costo zero per un’altra squadra.

Il Napoli, ad esempio, ha il problema Zielinski, con il contratto del calciatore polacco in scadenza il prossimo giugno e quindi libero di firmare con chiunque. OItre Zielinski, anche altri calciatori sono attualmente in scadenza: Adrien Rabiot, Lloyd Kelly, Rafa, Tomas Soucek, Jorginho, Kylian Mbabbé, Aaron Wan-Bissaka.

La dirigenza partenopea sarebbe interessata soprattutto ad un profilo, un ragazzo che ha sempre offerto un contributo importante al suo club nonostante la loro giovane età: Aaron Wan-Bissaka del Manchester United.

BISSAKA DEL MANCHESTER UNITED, OCCASIONE A COSTO ZERO PER IL NAPOLI DEL FUTURO

Con il Manchester United, Bissaka, ha giocato le prime due stagioni, 2019-2020 e 2020-2021, in maniera costante. Negli ultimi due anni ha svolto più un ruolo da comprimario ma, nonostante ciò, nei quattro anni in terra inglese, ha collezionato oltre 150 presenze con uno dei club più prestigiosi al Mondo, arrivando anche in Nazionale Under-21.

Nato come ala, è stato in seguito spostato a giocare come terzino destro. Giocatore tecnico ma anche molto tattico, fa del tackle (lo scoop tackle) e dell’anticipo le sue qualità migliori. Ha 26 anni e potrebbe rappresentare una grande occasione per il Napoli 2024/2025.