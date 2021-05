SSC Napoli, per il prossimo anno si vuole puntare su un talento di casa? Baronio: “Più forte di Zaniolo”.

Il campionato italiano di calcio risulta uno dei più “vecchi” d’Europa. Infatti la Serie A ha una media di 27,7 anni. Non a caso a fare la differenza in Italia, sono Ibrahimovic o Ronaldo, ma anche lo stesso Quagliarella, continua a segnare seppur in maniera meno frequente. Molte squadre nostrane fanno affidamento più su giocatori di esperienza, che su giovani, o dar fiducia agli stessi giocatori provenienti dalle Primavere.

A volte puntare sui settori giovanili può fare la differenza. L’Atalanta negli ultimi anni, ha costruito il suo splendido percorso, valorizzando giocatori “fatti in casa” (Kessiè, Spinazzola, Mancini, Diallo, Bastoni A., Kulusevski, Barrow,…). Lo stesso Guardiola ha esaltato Phil Phoden (cresciuto nelle giovanili del City), definendolo come uno dei più grandi giocatori mai visti.

Nel SSC Napoli però, in questi ultimi anni, solo Insigne è un prodotto proveniente dalle giovanili azzurre, mentre il difensore Luperto non ha offerto le giuste garanzie (attualmente è in prestito al Crotone). La dirigenza partenopea non ha mai puntato del tutto sulla propria primavera, cercando piuttosto giovani già con esperienze per formali definitivamente.

Dalla primavera azzurra, però c’è anche un altro giocatore di cui è passato in secondo piano: Gianluca Gaetano. Gaetano un classe 2000 e anche lui originario di Napoli, è un trequartista dotato molto tecnicamente, I suoi punti di forza sono: dribbling, tiro dalla distanza e velocità. Purtroppo il giovane talento ha avuto poco spazio a Napoli; si è visto in qualche spezzone lo scorso anno con Ancelotti, esordendo in Coppa Italia, Serie A e Champions League.

Il 21 gennaio 2020 viene ceduto in prestito secco alla Cremonese nella serie cadetta. Nella scorsa stagione, realizza 3 reti e due assist in 15 presenze. Il prestito è stato rinnovato anche nell’attuale stagione, e Gaetano sta guidando la squadra lombarda ad una tranquilla salvezza (attualmente 12° in classifica in Serie B; 30 presenze, 4 reti, 3 assist). Gaetano sta seguendo un percorso simile a quello di Insigne, e per l’anno prossimo potrebbe essere quell’arma in più in casa Napoli.

Roberto Baronio, ex allenatore del Napoli primavera, ha parlato molto bene del giovane trequartista napoletano, elogiando le sue qualità: “Per me è più forte di Zaniolo, deve solo avere una maggiore consapevolezza nei propri mezzi”. Gaetano ha venti anni ed è in prestito alla Cremonese. Sarebbe forse il caso di riportarlo a Napoli nella prossima stagione? Sarebbe un “nuovo” acquisto da tenere in debita considerazione e, ne siamo certi, anche Aurelio De Laurentiis ci starà pensando…”