SSC Napoli, Reja: “Fabian è eccezionale, Anguissa mi sta impressionando”

L’ex allenatore del Napoli ed oggi CT della Nazionale albanese, Edy Reja, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra e di alcuni dei calciatori attualmente presenti in rosa.

“Ho visto un Napoli perfetto, dà l’impressione di essere una squadra concreta e ben messa in campo, che sia 4-2-3-1 oppure 4-3-3. Fabian è eccezionale come Osimhen che si muove molto bene“.

“Grazie all’arrivo di Spalletti il Napoli può arrivare fino in fondo con questa squadra molto quadrata, è stato bravo a motivarla e metterla bene sul terreno di gioco“.

Reja ha quindi esaltato il Napoli e il suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Grandi complimenti anche per due calciatori azzurri, Fabian Ruiz e Victor Osimhen.

Il mister si è infine complimentato con l’ultimo acquisto messo a segno dalla dirigenza azzurra: “Anguissa è stato un grande colpo per il Napoli e per rinforzare il centrocampo: mi sta impressionando, non è solo fisico ma anche dotato sul piano tecnico. In mezzo al campo si fa sentire, mi ha entusiasmato“.