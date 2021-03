SSC Napoli: si pensa già alla prossima stagione

L'SSC Napoli sta vivendo un'altra stagione molto complicata. Con la vittoria contro il Milan la strada per la Champions non è impossibile, ma nemmeno semplice. La dirigenza azzurra però, è già al lavoro per organizzare la prossima stagione nei migliori dei modi, e non ripetere le difficoltà incontrate in questi ultimi due anni.

Nonostante manchino ancora 12 giornate alla fine di questo difficile campionato di Serie A, la dirigenza del SSC Napoli sta già pensando alla prossima stagione. Indipendentemente da come si classificherà il Napoli, quasi sicuramente Gattuso andrà via. Bisognerà trovare un nuovo tecnico e fare degli aggiustamenti sull’organico, in particolare in difesa ( a giugno termineranno i contratti di Hysaj e Maksimovic).

L’obiettivo primario rimane risolvere la questione “allenatore”. I nomi accostati alla panchina azzurra sono stati principalmente De Zerbi, Italiano o Juric oppure vecchi ritorni di fiamma come Benitez, Sarri o addirittura Mazzarri. A tal proposito è intervenuta la redazione di Radio Sportiva affermando: “Aurelio De Laurentiis è scatenato e sta pensando a due clamorosi ritorni: in pole per guidare gli azzurri ci sono al momento Maurizio Sarri e Rafa Benitez. Il destino di mister Gennaro Gattuso sembra invece ormai segnato. L’allenatore calabrese continuerà a guidare il Napoli fino al termine della attuale stagione, poi si accorderà con un altro club per vivere una nuova esperienza professionale”.

La Gazzetta dello Sport ha confermato queste voci nell’edizione del 12-03-2021. Secondo la rosea, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già contattato 4 allenatori: Sarri, Benitez, Juric e Spalletti.

Sul fronte calciomercato invece, i media parlano di una possibile rivoluzione per ringiovanire la rosa, soprattutto riguardo il pacchetto arretrato. Negli ultimi giorni sembra che il Napoli abbia già messo gli occhi su Senesi e Dalot. Il primo è un difensore argentino, classe 93′, attualmente gioca in Olanda, nel Feneyoord. Egli nello specifico è un difensore centrale ma che all’occorrenza può giocare anche come terzino sinistro. Il secondo nome è un esterno portoghese di difesa destro (anche a sinistra può giocare), attualmente nel Milan, che però, ne potrebbe approfittare solo in caso di mancato riscatto da parte dei rossoneri.

Secondo quanto scrive Tuttosport l’interesse del Napoli per i due giocatori è concreto: “Il 22 esterno difensivo portoghese (è un destro che può giocare pure a sinistra) è in prestito al Milan che gode del diritto di riscatto, anche se non sembrerebbe intenzionato a versare i 20 milioni richiesti dal ManUnited. Il Napoli potrebbe approfittarne e godere di uno sconto, grazie alla mediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene rapporti molto cordiali con l’amministratore Joel Glazer“.

Infine rimane da capire cosa fare a centrocampo. Prima di tutto resta da risolvere la questione Fabian Ruiz, con lo spagnolo ancora non convinto nell’accettare l’offerta di rinnovo ( 3 milioni proposti contro i 4 richiesti). Infine bisogna cercare sostituti di Bakayoko, che molto probabilmente non verrà riscattato, e di Lobokta che già è etichettato come sicuro partente.