SSC Napoli, Sky: “Nessun riavvicinamento con De Laurentiis; continua l’interessamento della Fiorentina”

La stagione 2020-2021 sta volgendo al termine. Un anno complicato per tutte le squadre italiane e non solo, soprattutto a causa della pandemia covid. Di conseguenza il mercato estivo è alle porte, e già si prospetta interessante, sia per i giocatori che per allenatori: l’arrivo di Mourinho alla Roma è stato il primo colpo clamoroso, e sicuramente non sarà l’unico. Il Napoli dovrà quasi sicuramente trovare un nuovo allenatore, visto l’addio quasi certo di Gattuso al termine del campionato.

L’allenatore di Corigliano Calabro è riuscito a risollevare i partenopei da una situazione disastrata, per un grande sprint finale. Sembrava che potesse essere esonerato durante febbraio, dove il Napoli era sesto in campionato ed era fuori da qualsiasi competizione. In aggiunta Gattuso era rimasto profondamente deluso dall’atteggiamento di De Laurentiis, quasi come se fosse stato tradito. Rino ha mostrato la sua tenacia e determinazione, prendendosi le critiche da tutti, rimettendo gli azzurri in carreggiata per la corsa Champions.

Nonostante il gran finale di stagione degli azzurri, secondo Sky infatti ancora non ci sarebbe stato nessun riavvicinamento tra il tecnico calabrese e il patron Aurelio De Laurentiis. Allo stesso tempo, l’emittente sportiva conferma l’interessamento da parte della Fiorentina per l’ex allenatore di Milan e Palermo. Infatti anche i viola sono alla ricerca di un nuovo allenatore, da cui ripartire per la prossima stagione, visto il deludente andazzo di quest anno. Con De Zerbi che è sempre più vicino agli ucraini dello Shaktar Donetsk, Pradè ha nuovamente messo gli occhi su Gattuso.