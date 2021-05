SSC Napoli, Sky: ” Per il post-Gattuso, Spalletti e non solo…”

L’estate del Napoli si preannuncia movimentata. Il futuro di alcuni giocatori è in bilico ( Koulibaly e Ruiz), altri sono certi di partire (Maksimovic e probabilmente Hysaj). Lo stesso Gattuso è un altro che lascerà la sponda azzurra a fine campionato. Infatti a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo Champions Gattuso non rimarrà a Napoli, a causa degli attriti irreparabili con De Laurentiis. Per questo motivo la società sta sondando diversi nomi di chi sarà alla guida della squadra partenopea il prossimo anno.

Al momento pare che, in pole ci sia il nome di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, è stato fermo per due anni dopo l’esperienza con l’Inter. La squadra nerazzurra, però gli ha continuato a pagare lo stipendio di circa 4,5 milioni di euro. Il suo contratto scade proprio a giugno 2021.

Secondo Sky Sport, accanto a Luciano Spalletti, ci sarebbe un altro allenatore, anche lui toscano, che intriga molto De Laurentiis. Si tratta di Massimiliano Allegri. Il tecnico, originario di Livorno, è attualmente senza squadra, ma non senza interessate a lui. Inizialmente si parlava con molta insistenza della Roma, dove anche lì Fonseca è sicuro di lasciare la panchina giallorossa, dopo un finale di stagione altamente deludente. Ora sembra che i giallorossi siano molto vicini con Maurizio Sarri. Dall’altra parte c’è stato anche il ritorno di fiamma della Juventus, ancora non sicura di volere continuare con Pirlo per il prossimo anno.

Il lavoro che aspetta Aurelio De Laurentiis e il suo staff per questa estate sarà veramente duro. Il patron azzurro dovrà guardarsi intorno e scegliere chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, e da lì si potrà impostare il calciomercato dei partenopei.