SSC Napoli-Spalletti, il colpo di scena è servito: ADL disposto ad arrivare fino al collegio arbitrale

Luciano Spalletti, nonostante sia diventato il nuovo allenatore della Nazionale italiana ormai da due settimane, non ha ancora pagato la clausola rescissoria da quasi 3 milioni di euro alla SSC Napoli. Una decisione che ha mandato il presidente Aurelio De Laurentiis su tutte le furie, il quale aveva un accordo diverso con il nuovo CT: “Mi aveva detto di volersi dedicare alla terra e stare un anno fermo”, ha dichiarato il patron.

Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis, tramite i suoi legali, ha deciso di fare tutto il possibile per far esercitare la clausola all’allenatore, per una questione di principio. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, il colpo di scena è servito, con il club azzurro che sta valutando l’opportunità di attivare addirittura il collegio arbitrale per obbligare il CT a pagare la clausola rescissoria per il mancato rispetto dell’anno sabbatico.

Queste le dichiarazioni dell’avvocato della SSC Napoli, Mattia Grassani, in merito alla situazione: “La clausola di Luciano Spalletti col Napoli non è una questione così semplice. È un qualcosa arrivato alla fine della negoziazione di un documento di sette pagine, condiviso e firmato da Spalletti, dal Napoli e dai legali di ambedue le parti”.

“Il Napoli ha rinunciato a chiedere un risarcimento danni a Spalletti per la rescissione anticipata del proprio contratto e l’allenatore, dal canto suo, si è impegnato a non svolgere alcuna attività tecnica nel corso della stagione 2023-2024. E questo vale per qualsiasi club o Nazionale”, ha dichiarato qualche giorno fa.