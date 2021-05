SSC Napoli, spunta un retroscena interessante su Spalletti.

Mancano solamente 4 partite alla fine del campionato, e alla fine dell’esperienza di Gattuso a Napoli. Il tecnico calabrese è rimasto particolarmente “ferito” dal comportamento del patron De Laurentiis durante il periodo di gennaio, quando gli azzurri stavano attraversando un periodo buio. Per questo motivo, la società azzurra è in continua ricerca del prossimo allenatore del Napoli.

I nomi fatti fino ad ora sono stati tantissimi. Ad oggi però, quello più vicino alla squadra partenopea sembrerebbe Luciano Spalletti. Il tecnico originario di Certaldo, non ha allenato negli ultimi due anni, dopo l’esonero avvenuto all’Inter il 30 maggio 2019 (nonostante il raggiungimento dell’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League). Per questo motivo è ancora attualmente sotto contratto con i neroazzurri, fino a giugno 2021.

Con l’avvicinarsi della fine del suo contratto, Luciano Spalletti sarebbe in pole sui vari Juric, Italiano, De Zerbi, ecc. per essere il nuovo tecnico all’ombra del Vesuvio. A tal proposito, Ivana Marcellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete. La cronista ha svelato un retroscena su Luciano Spalletti: “Mi è giunta voce che il mister toscano abbia rifiutato un invito ad agosto per quello che concerne le prossime vacanze”.