SSC Napoli, spunta una nuova idea per il post Gattuso.

Con l'addio quasi certo di Gattuso a fine stagione, l'obiettivo primario del Napoli rimane trovare un suo sostituto. I nome di certo non mancano, anzi ogni giorno ne vengono aggiunti sempre di nuovi. L'ultimo della lista, secondo Walter De Maggio, è Fabio Cannavaro, nuovo candidato a sorpresa per la guida degli azzurri nel prossimo anno.

Sono molti gli interrogativi che aleggiano per la prossima stagione. Uno su tutti è sulla questione del prossimo allenatore. Gattuso ha poche possibilità di rimanere per la prossima stagione, a causa dei pesanti screzi avuti con il presidente De Laurentiis. La lista dei possibili successori è molto ricca di nomi: Juric, De Zerbi, Italiano, Dionisi, Fonseca o Inzagni Simone se non dovessero rimanere nelle rispettive squadre, o si parla di qualche ritorno come Sarri, Mazzarri o Benitez.

Ogni volta però, in questo elenco viene aggiunta qualche novità. L’ultima in ordine di tempo è il nome di Fabio Cannavaro. Il giornalista partenopeo Walter De Maggio è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal. L’opinionista della squadra azzurra ha dichiarato che l’ex campione del mondo, potrebbe essere valutato come futuro allenatore del Napoli:

“Spunta il nome di Fabio Cannavaro come nuovo allenatore del Napoli per il prossimo anno. Per il momento è solo una suggestione, non dovrebbero esserci contatti. È un’idea di Davide Lippi che che avrebbe sussurrato all’orecchio di qualcuno vicino al presidente questa possibilità. Ci sono tre motivi che spingerebbero il Napoli a puntare su di lui. Il primo è che Cannavaro è residente all’estero e quindi il Napoli potrebbe approfittare delle agevolazioni fiscali sull’ingaggio. Secondo è che Fabio verrebbe con un entusiasmo a mille. In più, tutto lo staff di Cannavaro è napoletano e in termini di rappresentanza del club nel mondo sarebbe una cosa molto importante”.

Fabio Cannavaro inizia la sua “nuova” carriera a luglio 2013, affiancando l’eterno giramondo Cosmin Olăroiu all’Al-Ahli come vice-allenatore e vincendo il campionato emiratino a fine stagione. Successivamente diventa allenatore principale del Guangzhou Evergrande (voluto fortemente da Lippi), poi all’Al-Nassr, Tianjin Quanjian per poi ritornare nuovamente al Guangzhou. Nel suo palmarès da allenatore ci sono già 3 trofei, ottenuti tutti in terra cinese, dimostrando l’ottimo lavoro fatto in così poco tempo.

Di certo il calcio europeo è differente da quello asiatico, ma per Cannavaro sarà importante confrontarsi in questo panorama con le proprie idee, come ha dichiarato in precedenza. E di certo se lo farà con la panchina del Napoli, la squadra di cui da sempre è stato tifoso, sarà ancora più motivato.