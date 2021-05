SSC Napoli, ufficializzato Spalletti e la società comincia a muoversi sul mercato

Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità di Luciano Spalletti, come nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis tramite un tweet: “Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro”. Infatti l’allenatore toscano è ancora sotto contratto con l’Inter, obbligazione che scadrà solo il 30 giugno. Successivamente sarà possibile procedere con la presentazione ufficiale. L’ex allenatore dell’Inter, ha firmato un contratto biennale da 2,7 milioni di euro a stagione, e prende il posto di Rino Gattuso.

Nel frattempo, la società azzurra ha già iniziato a muoversi sul mercato, per accontentare il nuovo mister, e rafforzare l’organico partenopeo. La base su cui partire però, è molto solida e anche abbastanza giovane, soprattutto se le cessioni saranno limitate.

Sicuramente si dovrà intervenire per migliorare il pacchetto difensivo, visto le molte criticità mostrate durante questa travagliata stagione, e gli addii quasi certi di Hysaj e Maksimovic (fine contratto). Alla base ritornerà Malcuit, dopo la breve e deludente esperienze alla Fiorentina, e molto probabilmente verrà messo immediatamente sul mercato. Infine Mario Rui è stato messo da parte in questa ultima parte di stagione da Gattuso, a causa di alcune prestazioni non brillanti, mentre Ghoulam è continuamente tormentato da infiniti guai fisici.

Per questo motivo il Napoli, si è già messo all’opera in modo da colmare tali lacune. Il primo nome da segnalare è Marco Senesi, argentino classe 97’, difensore centrale che gioca nel Feneyoord, su cui il Napoli lo stava già seguendo da tempo. Inoltre Giuntoli ha un altro nome segnato sul suo taccuino per la difesa: Pau Torres del Villarreal, anche lui centrale di difesa, che ha giocato una buona prova nella finale vinta di Europa League.

Il d.s. azzurro sta lavorando anche per portare ulteriori rinforzi sia a centrocampo che per l’attacco. Per il primo reparto, è stato individuato il giovanissimo Charles De Ketelaere, centrocampista del Club Bruge, autore di ottime prestazioni quest’anno, sia in Champions League, che in Pro League. Infine gli azzurri stanno trattando con il Santos per Kaio Jorge, figlio del campione Albertinho. Jorge è un’ala brasiliana, anch’egli molto giovane, essendo un classe 2002 (19 anni). Il mercato del Napoli sembra già essere decollato, e vedremo come si evolverà nei prossimi mesi.