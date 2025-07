SSC Napoli, Venerato: “Comprato attaccante di 18 anni. Ritorno di fiamma per Kubo”

Ai microfoni RAI, il giornalista Ciro Venerato ha parlato del Napoli e del mercato della squadra azzurra. In particolare, l’esperto ha rivelato un acquisto a sorpresa messo a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli ha preso Samuel Diè, giovane attaccante del 2006: arriva dal Lens ed andrà a rinforzare la formazione Primavera”.

NAPOLI, CI SARA’ ANCORA UN ACQUISTO PER RINFORZARE IL REPARTO OFFENSIVO DEL CAMPO: RITORNO DI FIAMMA PER LA GIOVANE STELLA GIAPPONE DELLA REAL SOCIEDAD, TAKEFUSA KUBO

“Intanto, con il Bologna resta tutto fermo per Dan Ndoye […]. Il Napoli si guarda attorno e pensa a Takefusa Kubo, giapponese della Real Sociedad, e ad Antonio Nusa del Lipsia”. Il Napoli, quindi, avrebbe espresso di nuovo interesse per il calciatore giapponese della Real Sociedad attualmente valutato 30 milioni.

“Federico Chiesa è un’occasione, ma solo last minute, perché lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo. Soltanto un gradimento per Ademola Lookman, sul quale resta più concreta l’Inter, che però non ha ancora l’accordo con l’Atalanta”.