Stadio Maradona, l’ass. De Jesu: “Niente zone free per gli Ultras, ci sono delle leggi”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Jesu. L’ex Questore della città ha parlato di un argomento molto discusso nelle ultime ore e che riguarda i gruppi organizzati.

“Non mi risulta che il ritorno dei gruppi organizzati allo stadio sia un tema all’attenzione del sindaco e della giunta comunale“.

“Ci sono delle leggi nazionali, un protocollo e un regolamento d’uso e le regole vanno applicate e rispettate. Non possono esserci eccezioni, quindi non ci saranno zone in cui non si applicheranno le regole vigenti“.

Non ci sarà nessuna eccezione, quindi, per i gruppi organizzati, i quali dovranno rispettare le regole come tutti gli altri ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona.

De Jesu ha infine dichiarato: “Concedere una zona free a un gruppo di persone sarebbe discriminante“.