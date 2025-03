Stadio Maradona quasi sempre sold out, il Napoli incassa 18 milioni dal botteghino

Dopo la deludente stagione dell’anno scorso, il Napoli sta facendo tornare a sognare i propri tifosi. A testimoniarlo, i numeri delle presenze allo stadio Diego Armando Maradona che sono sensibilmente aumentati. L’arrivo di Antonio Conte e i buoni risultati dell’inizio di stagione hanno fatto sì che i tifosi stiano tornando a riempire lo stadio di Fuorigrotta.

Ogni qual volta si apre una vendita per una partita, è subito corsa al biglietto: a prescindere dall’orario, i tifosi del Napoli vogliono essere presenti e ancor di più in questo finale di stagione in cui ci si gioca lo scudetto.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno: “C’è entusiasmo e lo dimostra il nono sold out contro la Fiorentina. Nemmeno nella stagione dello scudetto c’era tanto entusiasmo. E anche Conte ha rimarcato la sua emozione. La società ha una media di 50.652 tifosi a partita, alle spalle delle due squadre milanesi e della Roma”.

“Finora il Napoli ha incassato 18 milioni di euro dal botteghino, numeri che testimoniano il grande legame che c’è in questo momento tra squadra e tifosi che sono tornati a ruggire al Maradona. E anche per la sfida con il Milan del 30 marzo si prospetta il decimo tutto esaurito”.

Numeri importanti, dunque, che possono portare un buon bottino nelle casse del Napoli in vista della prossima stagione. Ci sarà prima, però, da terminare in grande questa stagione: nelle dieci partite che restano, Conte dovrà cercare di tenere testa all’Inter e all’Atalanta e di sorpassare quel punto di distacco che la separa dal primo posto. Chissà che ciò non possa avvenire già domenica: vincendo a Venezia e con un passo falso dell’Inter, il Napoli tornerebbe al comando della Serie A.