Standardizzazione del mercato delle criptovalute nel 2021: cosa dovresti sapere?

I mercati delle criptovalute sono ritornati di nuovo a pieno regime, poiché moltissimi investitori da ogni parte del globo hanno ricominciato ad acquistare Bitcoin. Perché questo fenomeno accade all’improvviso? Le ragioni sono molte, ma sono due le motivazioni principali.

Innanzitutto, abbiamo visto i cicli di mercato “ruotare” nel corso della storia di Bitcoin e attualmente stiamo entrando in quello che viene considerato come un periodo rialzista. I prezzi salgono e dovrebbero continuare a salire per tutto l’anno a venire.

La seconda ragione, tuttavia, è ciò che accelererà enormemente la standardizzazione e il dominio dei mercati delle criptovalute: la pandemia globale di Covid-19. Da quando le misure di blocco e contenimento sono state introdotte tra la popolazione globale, abbiamo visto enormi quantità di stampa di denaro utilizzate come un mezzo di supporto per coloro che al momento non potevano lavorare. Un eccesso di 10 trilioni di dollari è stato stampato su scala globale in meno di un anno.

Tutto ciò porta a un mercato delle criptovalute più maturo, che potrebbe accelerare il ritmo grazie all’adozione mainstream.

Perché il 2020 ha fissato il nuovo standard per i mercati delle criptovalute

Il 2020 è stato uno degli anni più interessanti nello spazio delle criptovalute. In un breve periodo di tempo, abbiamo visto Bitcoin crollare a quasi $ 4.000, per poi tornare a quota $ 28.000 pochi mesi dopo.

Tutto questo è stato il risultato del dimezzamento del Bitcoin in combinazione con le difficoltà economiche che il nostro mondo sta affrontando in questo particolare periodo storico.

Tutto ciò ha dato origine a grandi azioni di aiuto per la popolazione, un tasso di inflazione annuale a due cifre quasi certo per i prossimi anni e tassi di interesse negativi sui conti bancari.

Come previsto, investitori e società hanno iniziato a allocare il loro capitale in beni rifugio. Il prezzo dell’oro ha iniziato a crescere, così come il prezzo per comprare Bitcoin. Abbiamo visto aziende pubbliche come MicroStrategy e Square investire parte delle loro riserve di liquidità in Bitcoin e trarne enorme profitto.

Abbiamo anche visto piattaforme di pagamento con enormi basi di utenti come Paypal e CashApp consentire acquisti di criptovaluta, che hanno ulteriormente esposto il settore agli investitori al dettaglio.

Ma, soprattutto, è stato possibile constatare che, nonostante tutte queste difficoltà, il mercato delle monete virtuali è riuscito a sopravvivere e prosperare, nonostante gli inutili sforzi dei governi e delle banche centrali per boicottare l’uso di Bitcoin e chiudere i conti dei clienti coinvolti negli acquisti di criptovalute.

Il 2021 accelererà ulteriormente la crescita del mercato delle criptovalute?

Il primo mese del 2021 è già stato piuttosto ricco di eventi per l’industria delle criptovalute. Abbiamo visto Bitcoin crescere di oltre il 30% da inizio anno solo per crollare di oltre $ 10.000 poco dopo. La volatilità è enorme, ma lo è anche l’interesse del pubblico.

Con la pandemia globale e l’instabilità generata, è decisamente cresciuto l’interesse per i beni rifugio e, soprattutto, quelli che registrano una rapida crescita di valore. Bitcoin soddisfa questi criteri, motivo per cui prevediamo di essere spettatori di una rapida ulteriore crescita del prezzo del bitcoin nel corso dei prossimi mesi.

Altre notizie meno popolari indicano che sta arrivando una carenza di offerta di Bitcoin, poiché c’è molta più domanda rispetto all’offerta nei mercati.

Nemmeno questo è inaspettato: negli ultimi mesi, abbiamo visto ingenti somme di BTC lasciare gli scambi e essere inviate a portafogli self-hosted. La diminuzione dei BTC immagazzinati in borsa è parallela alla crescita del valore Bitcoin.

Come prepararsi di conseguenza

Mentre l’economia globale continua la sua spirale discendente, è importante che tu capisca come proteggerti al meglio.

Assicurati di seguire gli hashtag pertinenti relativi a Bitcoin su piattaforme di discussione come Twitter e di leggere quante più informazioni possibile dagli esperti del settore. Valuta di controllare le seguenti risorse:

La newsletter quotidiana di Antony Pompliano

The Orange Pill Podcast su Youtube

Swab Channel

Una volta che hai condotto ricerche sufficienti e ti senti pronto per investire, puoi scegliere quale metodo di investimento ti si addice meglio. Nel complesso, ci sono due modi popolari per farlo: