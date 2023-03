Stanislav Lobotka, da flop a mister 60 milioni di euro: il centrocampista è diventato un top player

Il Napoli è sicuramente una delle squadre migliori della stagione, non solo in Italia ma anche in Europa. Tra i protagonisti della rosa azzurra vi è senza dubbio il centrocampista Stanislav Lobotka, il quale è riuscito a riemergere dopo alcuni anni non proprio positivi dal punto di vista personale.

Arrivato in Campania a gennaio 2020, per un anno intero non è riuscito quasi mai a giocare, con l’allenatore Rino Gattuso che non lo riteneva importante nella squadra, preferendogli Diego Demme. Le condizioni fisiche del giocatore, poi, non erano ottimali e molte sono le critiche che ha dovuto subire.

La svolta, per Lobotka, è arrivata con Luciano Spalletti. Il mister ha creduto fortemente nel suo centrocampista e l’ha fatto diventare uno dei migliori al Mondo nel suo ruolo nel giro di pochi mesi.

Ora Lobotka è finito nel mirino di diversi top club, tra cui il Real Madrid. Nonostante la sua valutazione si aggiri intorno ai 60 milioni di euro (cifra che i top club sarebbero disposti a sborsare), il calciatore ha deciso di restare ancora a Napoli firmando un rinnovo contrattuale la cui opzione estenderebbe la durata fino al 2028.