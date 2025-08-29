Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Antonio Conte prepara un cambio rispetto alla vittoria di Sassuolo

Il Napoli di Antonio Conte si prepara all’esordio stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona, dove sabato alle 20:45 arriverà il Cagliari di Fabio Pisacane. Nell’ultimo incrocio, il 23 maggio 2025, gli azzurri conquistarono il quarto Scudetto, ma stavolta la sfida si preannuncia più complicata: i rossoblù hanno motivazioni importanti e hanno già fermato la Fiorentina all’esordio.

Il Napoli, invece, ha cominciato bene la stagione battendo il Sassuolo con una prestazione convincente. Il nuovo 4-1-4-1 disegnato da Conte con i “Fab Four” ha dato risposte molto positive: De Bruyne e McTominay si sono messi in grande evidenza, facendo dimenticare per una sera l’infortunio di Lukaku. Dal mercato si attende ora l’arrivo di Rasmus Hojlund, chiamato a rinforzare l’attacco.

Conte sembra intenzionato a confermare la stessa formazione. In porta resta il ballottaggio Meret-Milinkovic, con il secondo che potrebbe esordire. In difesa sicuri del posto Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Rrahmani al centro affiancato da Juan Jesus, mentre si monitora il recupero di Buongiorno. In mezzo al campo le chiavi restano a Lobotka, supportato da Anguissa e De Bruyne, mentre più larghi agiranno Politano e McTominay. In avanti, in attesa di Hojlund, sarà ancora Lucca a guidare l’attacco. Ancora indisponibile Gutierrez, che rientrerà dopo la sosta per le nazionali.

Il Cagliari, forte del pari con la Fiorentina, potrebbe ripresentare lo stesso undici. Il modulo sarà il 4-3-2-1 con Caprile in porta, coppia centrale Mina-Luperto e sugli esterni Zappa e Obert. A centrocampo confermati Adopo e Prati, mentre la terza maglia se la giocano Deiola e l’ex azzurro Gaetano. Sulla trequarti pronti Esposito e Folorunsho a supporto della punta: favorito Borrelli, ma attenzione a Kilicsoy che insidia una maglia da titolare. Out Pavoletti.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Se. Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane