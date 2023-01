Stash, la compagna Giulia: “Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto”

Negli ultimi giorni sta facendo parecchio discutere una confidenza che Giulia Belmonte, la compagna di Stash dei The Kolors, ha fatto ai suoi follower. Parlando della sua vita da mamma, la ragazza ha svelato come ha tolto il seno a Grace, la sua primogenita.

“Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto” – Sempre molto attiva sui social, Giulia ha aperto il box domande nelle sue IG Stories così da dare la possibilità ai suoi follower di farle qualche domanda. Rispondendo alle curiosità dei fan, la ragazza ha svelato il metodo che ha utilizzato per far staccare la primogenita dal seno:

“Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava al seno all’addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia. Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno automaticamente. È stato difficile per entrambe. Io non volevo smettere e lei non voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite”.

Continuando a parlare dell’allattamento, la Belmonte ha spiegato come esso sia stato diverso per le sue due figlie. Imagine, la secondogenita della coppia, si addormenta anche solo con qualche coccola, mentre Grace aveva bisogno del seno:

“Grace quando aveva sonno cercava il seno e crollava in un secondo. Imagine quando ha sonno anziché darle il seno, la coccolo in braccio, la dondolo e le canto delle canzoncine.”