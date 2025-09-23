martedì, Settembre 23, 2025
Stato di Palestina: quali sono i Paesi che lo hanno già riconosciuto

Come già annunciato da tempo, la Francia, nel corso dell’Assemblea delle Nazioni Unite che si tiene ogni anno a New York, ha riconosciuto lo Stato di Palestina. Ad oggi, sono 152 i Paesi che nel mondo riconoscono la Palestina come uno Stato.

ECCO QUALI SONO I PAESI – Con la dichiarazione di indipendenza proclamata dall’allora leader dell’Olp Yasser Arafat, la Palestina è stata riconosciuta come Stato già nel 1998. Prima da Cipro, poi a seguire Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, e l’allora Cecoslovacchia, poi divisa in Slovacchia e Repubblica Ceca. Sebbene la Bulgheria e l’Ungheria abbiano fatto un passo indietro, ospitano l’ambasciata palestinese.

È nel 2014, però, che un Paese dell’Unione Europea riconosce per la prima volta lo Stato di Palestina, ossia la Svezia. Si sono poi aggiunti, Irlanda, Spagna, Slovenia e Norvegia (quest’ultima ancora non è un membro dell’Ue). Negli ultimi tempi, a prendere posizione sono stati anche Gran Bretagna e Francia, anche Andorra, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta e San Marino. Per quanto riguarda l’Italia, invece, reputa che la soluzione si debba raggiungere con dei negoziati tra israeliani e palestinesi.

A schierarsi dalla parte della Palestina sono anche quasi tutti i Paesi asiatici, l’Africa e l’America Latina. L’Australia e il Canada hanno preso posizione durante l’Assemblea dell’Onu.

Questo riconoscimento ha un valore simbolico, con l’obiettivo di spingere il primo ministro Benjamin Netanyahu a porre fine quello che l’Onu ha definito un vero e proprio genocidio. Dal punto di vista giuridico, il riconoscimento rafforza la sua personalità internazionale. Così, infatti, la Palestina ha la possibilità di aderire a trattati, firmare accordi e partecipare a organizzazioni sovranazionali, come dimostra l’adesione alla Corte Penale Internazionale.

Politicamente, rappresenta una presa di posizione nella questione israelo-palestinese, legittimando la richiesta palestinese di uno Stato indipendente. Sul piano diplomatico, consente l’instaurazione di relazioni ufficiali, l’apertura di ambasciate e la partecipazione a forum internazionali.

Elisa Miglioresi
Elisa Miglioresi
