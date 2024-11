STAYING ALIVE: la mostra dei graffitisti americani a Milano dal 14 Novembre

Il testo in catalogo ne analizza modi e contenuti. Quarant’anni dopo dunque i nostri (KooL KooR sarà presente alla vernice) tornano a Milano nella prestigiosa sede di Robertaebasta, in Via Fiori Chiari 16, nel cuore del Brera Design District.

Fondata nel 1967 da Roberta Tagliavini, Robertaebasta è oggi un punto di riferimento internazionale per l’arte e il design del XX secolo. Lo spazio di Brera, situato nel quartiere d’arte di Milano per antonomasia, è talmente ricco di storia e contaminazioni da essere l’ambiente perfetto per accogliere uno dei movimenti più dinamici della storia dell’arte.

Come infatti chiosa nel testo in catalogo Raffaella Caruso : “La forza del writing è stata così dirompente, la deflagrazione così ampia da rendere oggi i graffiti una texture “normale” dei nostri muri. Eppure ogni tanto si scorge ancora una tag particolare che accende gli occhi, accelera il cuore, quella che ti fa camminare per le strade di Milano come fu per quelle di Brooklyn al beat di Staying Alive”

SCHEDA TECNICA STAYING ALIVE

A cura di Roberto Mazzacurati e Raffaella A. Caruso

In collaborazione con Luca Cinquetti

Milano 14 novembre 2024-14 dicembre 2024

Galleria Robertaebasta – Milano, Via Fiori Chiari 16

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10 alle 13. Catalogo in galleria con ricco apparato iconografico e schede biografiche.