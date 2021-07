Stefan De Vrij è finito nelle mire dell’Atlético Madrid di Simeone

Dopo gli intrecci di mercato tra Atlético Madrid e Barcellona che volevano riportare nuovamente Antoine Griezmann ai rojiblancos, il mercato della squadra di Cerezo è ancora attivo in questa finestra di calciomercato estivo che non ha ancora pienamente soddisfatto Diego Simeone.

I vigenti Campioni della Liga hanno in programma una trattativa con l’Inter di Simone Inzaghi per provare a portare in Spagna Stefan De Vrij, uno degli uomini simbolo dello scudetto nerazzurro e che in coppia con Milan Skriniar ha contribuito a far alzare il tricolore alla squadra di Antonio Conte nella stagione appena trascorsa.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il procuratore dell’olandese Mino Raiola starebbe cercando offerte anche in Premier League con Manchester United e Tottenham tra le squadre più interessate ad accaparrarselo. L’ex Lazio, infatti, è diventata una pedina molto ambita e molti club europei hanno messo gli occhi su di lui.

All’Atlético Madrid sarebbe molto ben voluto dall’allenatore Simeone e combinerebbe perfettamente nello scacchiere difensivo dei colchoneros e anche i tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte al Wanda Metropolitano.

L’Inter, però, dal suo canto dopo il ridimensionamento dovuto all’addio di Antonio Conte e alla cessione di Hakimi al PSG non vorrebbe perdere ulteriori top player e sta già facendo di tutto per respingere la mittente le offerte che arrivano dal Chelsea per Lukaku e dall’Arsenal per Lautaro Martínez. Staremo a vedere se ci sarà un altro sacrificio in casa nerazzurra.