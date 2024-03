Stefania Orlando, ha ufficialmente divorziato: “Non so se l’avventura al GF abbia contribuito alla crisi”

Ospite a Storie di Donne al Bivio, Stefania Orlando ha annunciato che il divorzio con il chitarrista Simone Gianlorenzi è ufficiale. Dopo 15 anni di amore, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro storia. Al salottino televisivo di Monica Setta, l’ex volto del GF Vip ha raccontato della fine del suo matrimonio.

“Non so se l’avventura al GF abbia contribuito alla crisi” – Dopo più di un anno dall’annuncio, avvenuto a maggio scorso, il divorzio tra Stefania e Simone è oramai ufficiale. Come già rivelato dalla donna, la crisi con l’oramai ex marito ha avuto inizio dopo la fine della sua avventura al GF Vip.

Nonostante la lunga esperienza all’interno del reality, uscendo dopo 6 mesi come terza classificata, la Orlando non pensa che il motivo di tale crisi sia stato proprio questo:

“Sono entrata nel GF pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio. Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”.

Ad oggi, Stefania Orlando ha deciso di dare un’altra possibilità all’amore. Da alcuni mesi, infatti, l’ex gieffina è impegnata con l’imprenditore Marco Zecchini. Nonostante abbia voltato pagina, di una cosa la donna è sicura:

“Mi sento pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi, sarebbero le mie terze nozze e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre”.