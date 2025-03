Stefania Orlando, sulla rottura tra Shaila e Lorenzo: “Ha visto che la coppia non la porta in finale”

Nonostante sia stata eliminata dalla casa del Grande Fratello, Stefania Orlando continua a seguirne le dinamiche. A dimostrarlo è stato il commento che l’ex gieffina ha pubblicato su X (ex Twitter) sull’ennesima rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

STEFANIA DICE LA SUA – Manca sempre meno alla finale del GF e continuano i tira e molla tra Shaila e Lorenzo. Dopo l’ennesima discussione avuta con Spolverato, l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe deciso di prendere le distanze dal ragazzo. Per Stefania, però, questa sarebbe l’ennesima strategia attuata dalla Gatta.

Secondo la Orlando, infatti, Shaila avrebbe deciso di rompere con Lorenzo perché la loro coppia non l’avrebbe aiutata ad assicurarsi, per il momento, il posto in finale:

“Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva”.

Ad avvalorare la tesi della conduttrice sono state alcune dichiarazioni di Shaila. L’ex protagonista di Amici, parlando con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ha ammesso:

“Mi pesa la coppia, è per me un’arma a doppio taglio. Ce l’ho con me, perché non mi sono data la possibilità di fare rumore anch’io, di accudire me stessa anziché le pesantezze di qualcun altro”.