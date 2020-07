Stefania Pezzopane laureata in scienze politiche, Coccia orgoglioso di lei

Il 29 luglio era un grande giorno per l’ex presidente della provincia dell’Aquila e deputata italiana. Stefania Pezzopane si è infatti laureata in scienze politiche.

FESTEGGIAMENTI SU INSTAGRAM – Si tratta ovviamente di un importante traguardo per la donna. E come tutti le difficoltà sormontate, i festeggiamenti e gli auguri sono d’obbligo. Nel nostro caso diversi complimenti vengono postati sotto una foto pubblicata dalla stessa Pezzopane. Lo scatto la ritrae con un sorriso a 32 denti e la tesi, discussa in sede di laurea, in mano. Nella didascalia allegata, la deputata esprime tutta la sua felicità.

«Mi sono laureata con 110 e lode. Una grandissima emozione. Sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche. Oggi per me è una giornata importante. E voglio condividerla con tutte e tutti voi. Grazie al relatore della tesi Chiar. mo Prof Romano Orrù della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo – ed a tutta la Commissione. La mia tesi: ‘Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali».

LA FELICITÀ DEL COMPAGNO – Gli auguri e i complimenti non arrivano tuttavia solo da fan e colleghi bensì anche, com’è giusto che sia, dal compagno di Pezzopane, Simone Coccia. Ecco cosa scrive sul suo profilo Instagram, allegato alla stessa foto.

«GRANDISSIMO TRAGUARDO PER LA MIA STEFY CHE SI È LAUREATA CON 110 E LODE” ha scritto condividendo la foto già postata dalla fidanzata “È stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche. Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo. La tesi: ‘Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali’. ORGOGLIOSO DI TE».

