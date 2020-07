Stefano De Martino: a quanto ammonta lo stipendio del conduttore di Made in Sud?

L’ex ballerino professionista di Amici, Stefano De Martino, è uno dei personaggi più discussi del momento. La fine della sua storia con Belen Rodriguez, lo scandalo emerso da Dagospia, l’ha fatto finire nel mirino del gossip. Da ballerino, il ragazzo si è poi cimentato nei panni del conduttore, riscuotendo successo. Ma quanto ammonta il suo stipendio?

QUANTO GUADAGNA DE MARTINO? – È innegabile la curiosità che c’è nel sapere a quanto ammonta lo stipendio del conduttore. Non è però nota la somma del compenso che riceve con la conduzione di Stasera tutto è possibile, programma mandato in onda su Rai 2. È noto, però, che per quanto riguarda i volti noti del piccolo schermo, il compenso viene retribuito a progetto. Non è quindi facile sapere effettivamente lo stipendio del presentatore.

Alcuni rumors, riportati dal settimanale Spy, vedrebbero Stefano percepire 15 mila euro a serata come dj in vari locali notturni. Come detto prima, queste sono solo voci prive di alcuna conferma o prova di ciò, per cui vanno prese con le pinze.

AL CENTRO DELLA BUFERA MEDIATICA – Sebbene Stefano De Martino si sia sempre dimostrato riservato per quanto riguarda la sua vita privata, il gossip non regala sconti. Dall’annuncio della fine della sua storia con Belen, con cui aveva riprovato dopo una precedente separazione, il ballerino si è trovato al centro dell’attenzione mediatica.

A farlo finire ulteriormente al centro dell’attenzione è stato lo scandalo che lo ha visto protagonista insieme all’ex moglie e alla collega Alessia Marcuzzi. Da quanto riportato da Dagospia, il conduttore di Made in Sud avrebbe avuto una relazione clandestina con la Marcuzzi, scoperta proprio dalla Rodriguez. Nonostante i tre abbiano categoricamente smentito il gossip, si cerca ancora di indagare.