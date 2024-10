Stefano De Martino, Affari Tuoi nel mirino di Striscia la Notizia: “Meccanismi per mantenere gli ascolti”

A distanza di un mese da quando ha preso il timone della conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino è finito al centro di una vecchia rivalità tra il noto programma della Rai e Striscia la Notizia. Nelle scorse sere, infatti, il tg Satirico di Antonio Ricci ha voluto parlare della possibile strategia che la Rai mette in atto per assicurarsi gli ascolti del game show.

“Meccanismi per mantenere gli ascolti” – Dopo l’addio di Amadeus, che ha traslocato sul Nove, la Rai ha deciso di affidare il timone della conduzione di Affari Tuoi a De Martino. Come dimostrato dagli ascolti registrati nelle ultime puntate, Stefano sta avendo un gran successo, superando addirittura i risultati del suo predecessore.

Questo record di ascolti, però, ha insospettito non pochi telespettatori, come sottolineato da Striscia la Notizia. Già in passato, infatti, si era parlato di una strategia che la Rai metteva in atto per mantenere gli ascolti alti per tutta la puntata di Affari Tuoi. La questione è stata nuovamente affrontata nelle ultime puntate del programma di Antonio Ricci.

Nella puntata di Striscia, trasmessa sabato 12 ottobre, è stato mandato in onda un vecchio servizio risalente al 2013, in cui sono stati analizzati alcuni meccanismi del game show, Michelle Hunziker ha così lanciato il servizio:

“Molti ci chiedono perché non facciamo più notare come, per mantenere alti gli ascolti, Affari Tuoi tenga i pacchi più alti fino alla fine della trasmissione. Noi non lo facciamo più perché di come funziona questo casuale meccanismo ve ne abbiamo parlato fin troppe volte, ricordate? E allora vi proponiamo un vecchio filmato che parla delle stranezze di Affari Tuoi”.