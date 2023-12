Stefano De Martino, appoggiato da un ex suocera di Belen Rodriguez: il commento che non sfugge

Nonostante non stiano più insieme, Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a finire nel mirino del gossip. Dopo la clamorosa e discussa intervista della showgirl argentina a Domenica In sulla fine della sua storia con l’ex ballerino, nelle scorse ore c’è stato un inaspettato colpo di scena.

Dalla parte dell’ex volto di Amici, infatti, si è schierata anche un’ex suocera di Belen. A parlarne è stata Deianira Marzano, riportando l’ultima segnalazione di un utente a cui non è sfuggito un inaspettato commento sotto uno scatto pubblicato da Stefano su Instagram.

EX SUOCERA DI BELEN DALLA PARTE DI STEFANO – Ai microfoni di Domenica In, Belen ha parlato della fine della sua storia con Stefano, rivelando inediti retroscena dietro la rottura. Stando a quanto raccontato dalla conduttrice, l’ex marito l’avrebbe tradita con ben 12 ragazze.

Davanti a queste pesanti accuse, ospite di Fabio Fazio, De Martino ha ammesso pubblicamente di non voler fornire la sua versione dei fatti. Dopo l’intervento del conduttore, ad aggiungersi al chiacchieratissimo argomento è stato un inaspettato personaggio: l’ex suocera di Belen.

Come riportato nelle IG Stories di Deianira, la mamma di Marco Borriello, ex fidanzato della showgirl, ha commentato un post di Stefano. Nel dettaglio, la donna ha così scritto all’ex concorrente di Amici: “Non cambiare, non mollare mai e non cedere mai alle provocazioni. Di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta. In bocca al lupo per tutto”.

Sebbene la mamma dell’ex calciatore non abbia fatto alcun nome, è chiaro il riferimento a Belen Rodriguez e alle dichiarazioni fatte nel salottino televisivo di Mara Venier. Un commento che ha spiazzato il popolo dei social, soprattutto visto il rapporto tra la conduttrice e Borriello.