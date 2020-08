Stefano De Martino, arrivano le dure parole di un ex concorrente di Amici: “Certa gente non conosce il sacrificio…”

Due dei protagonisti del gossip di questa calda estate sono sicuramente Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Con la loro rottura, i due hanno fatto esplodere il caos nel mondo del gossip e dei social. Nonostante il tanto discutere, nessuno è riuscito a scoprire le cause che hanno spinto l’ex coppia a questa decisione. E se di Belen si è tanto parlato per via dei suoi flirt, a finire al centro dell’attenzione ora è Stefano. Il ballerino è stato infatti duramente attaccato da un ex volto di Amici.

“Certa gente non conosce il sacrificio…” – In un’intervista a Nuovo Tv, Valerio Pino ha voluto muovere delle pesanti accuse verso il conduttore di Made In Sud e la sua carriera. Pino è noto per aver partecipato ad Amici nel 2010, interrompendo bruscamente il suo percorso per rapporti compromessi con lo staff del programma.

Non è un mistero il fatto che tra Valerio e l’ex coppia non scorra buon sangue. Testimonianza di ciò sono delle recenti dichiarazioni fatte dall’ex concorrente, una spiegazione che vedeva Pino ai margini dalla televisione per via della rivalità con i due ex coniugi.

Ad essere attaccato ora è Stefano De Martino, accusato di aver avuto così tanto successo solo per aver sposato Belen e aver avuto un figlio con lei. “Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belén e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”, ha così domandato retoricamente Pino. Recentemente, i rumors vedrebbero il ballerino in lizza anche per Domenica In. L’ex concorrente del talent ha inoltre dichiarato: “Certa gente non conosce il sacrificio ha solo avuto storie con persone famose”.

“Siamo passati dalle stelle alle stalle” – A non essere risparmiata è stata Belen, che per Valerio: “donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini”. Il ragazzo ha poi aggiunto: “il bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose”. Ha poi concluso con: “Siamo Passati dalle Stelle alle stalle”.