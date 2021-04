Stefano De Martino, assente alla festa di Santiago: il post su Instagram

Nelle ultime settimane Stefano De Martino è tornato nuovamente ad Amici, questa volta nel ruolo di giudice. Insieme a Stash dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, fa parte della giuria che è chiamata a votare le esibizioni dei concorrenti del talent. Seguitissimo sui social, ai suoi tanti follower non è sfuggito un dettaglio: la sua assenza alla festa di compleanno di Santiago.

IL POST SU INSTAGRAM – Da quanto mostrato da Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano e madre di suo figlio, il 9 aprile Santiago ha spento 8 candeline. Per l’occasione è stata organizzata una festicciola dove erano presenti gli amichetti del festeggiato, i familiari e Antonino Spinalbanese, l’attuale compagno di Belen con cui aspetta una bambina. La Rodriguez è infatti al sesto mese di gravidanza.

Dalle IG Stories della donna, si sono potuti vedere degli sprazzi del piccolo party. In alcuni scatti si vede Santiago insieme a due amichetti, altre in sella alla sua bici, uno dei regali di compleanno. Tra palloncini e torta al cioccolato, gli utenti di Instagram hanno notato un particolare: mancava Stefano.

De Martino sta vivendo un roseo periodo lavorativo che lo vede coinvolto, non solo ad Amici, ma anche in un futuro spettacolo insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Stefano, come mostrato anche dalle sue storie su Instagram, non è stato presente al compleanno del figlio.

Sebbene non sia stato fisicamente presente, Stefano ha dimostrato la sua vicinanza e il suo profondo affetto tramite un post su Instagram. Il giudice ha infatti pubblicato una foto di Santiago con una racchetta da Tennis, aggiungendo un 8 con un cuore rosso.

LA FESTA – Stefano De Martino ha però recuperato, organizzando un ulteriore festa di compleanno al figlio. Oltre ai palloncini e ai tradizionali addobbi, a campeggiare era a la bellissima torta decorata con i personaggi presenti nel videogioco preferito di Santiago e un grande 8.