Stefano De Martino avvistato con Greta Menardo: flirt in corso?

Stefano De Martino è tornato nuovamente ad infiammare la cronaca rosa a causa di presunti flirt in corso. L’ex di Belen Rodriguez, la quale ha annunciato la sua seconda gravidanza, potrebbe aver intrapreso una frequentazione con un volto noto, vediamo di chi si tratta.

FLIRT IN CORSO CON GRETA MENARDO? – Very Inutil People ha lanciato la notizia lasciando tutti un po’ increduli. Secondo una fonte del noto blog di gossip, pare che Stefano De Martino sia stato beccato a Napoli in compagnia di Greta Menardo, campionessa italiana di kitesurfing classe 1998 ed ex fidanzata del rapper Salmo.

La ragazza è nata a Milano e cresciuta a Lodi ed è apertamente single, pertanto potrebbe aver incontrato Stefano De Martino non in maniera amichevole. Tuttavia, il ballerino non ha mai parlato chiaramente delle sue fiamme e tiene particolarmente alla privacy. I due sono stati avvistati venerdì 19 febbraio presso le Cantine Sociali di Napoli da una fonte del blog.

“Erano una ventina di persone ma loro sono arrivati per primi. A vederli stavano abbastanza distanti ma c’era tanta gente e magari non volevano dare nell’occhio” ha fatto sapere la fonte, cercando di comprendere la natura del loro rapporto; ma al momento tutto tace. Si tratta di un incontro lavorativo? O c’è sotto qualcosa?

SMENTITO IL FLIRT CON MELISSA SATTA – In realtà, sono tanti i nomi accostati a Stefano De Martino da quando ha concluso la sua storia con Belen Rodriguez. Uno di questi, Melissa Satta, la quale si è appena lasciata con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. Per questo motivo, Melissa Satta si è rivolta ai suoi legali poiché ha cercato di tutelare suo figlio che sta soffrendo molto per la separazione dei genitori.