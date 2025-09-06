sabato, Settembre 6, 2025
Stefano e Belen, possibile riavvicinamento: Caroline non ci sta e sbotta

Nonostante Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stiano più insieme, non smettono di essere al centro del gossip.

Il conduttore di “Stasera tutto è possibile” è stato recentemente protagonista di uno spiacevole evento. Qualche settimana fa, sono stati diffusi alcuni video intimi dell’ex ballerino di “Amici” e della sua attuale compagna, Carolina Tronelli. Sulla vicenda, sono ancora aperte le indagini. La modella argentina, invece, è stata fotografata al concerto di Olly. Si vocifera che tra i due, sia in atto una frequentazione.

Nonostante Belen e Stefano conducano vite, ormai, separate; negli ultimi giorni, i giornali hanno parlato di uno loro riavvicinamento. Stando a quanto trapelato, queste dicerie non sarebbero sfuggite alla giovane Tronelli. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha spiegato la dinamica che si sarebbe creata tra i tre.

Le sue parole:” Dopo le ultime notizie riguardo la ormai ex coppia più amata dal pubblico, fonti vicinissime al conduttore di “Affari tuoi” fanno sapere che la sua attuale frequentazione non gradirebbe che Stefano abbia contatti con Belen. Vorrebbe addirittura fargli cambiare numero di telefono.”

Per il momento questa non è resta che un’indiscrezione, la cui attendibilità è da verificare. D’altro canto, altre voci rivelano che tra Belen e Stefano i rapporti sarebbero diventati tesi, al seguito di una sfuriata del presentatore. Il giovane napoletano si sarebbe infastidito per le ultime vicende spiacevoli, di cui la Rodriguez è stata protagonista. Ha, infatti, destato molto scalpore la storia del litigio alla pompa di benzina, a cui è seguita la polemica sulla guida della moto d’acqua, senza probabilmente patente.

