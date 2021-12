Stefano De Martino, cambio di rotta: “Foto in intimo? Mi vergognerei”. E su Belen…

Stefano De Martino è sicuramente uno degli ex ballerini più amati in Italia appartenenti al team di Maria De Filippi. Finita la carriera nella danza, il 32enne si è buttato a capofitto nel mondo della conduzione. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’uomo ha fatto alcune considerazioni importanti nella sua vita. Vediamo cosa ha detto.

L’etichetta legata a Belen Rodriguez

Per anni, il presentatore è stato etichettato come “Signor Belen”, visto spesso come l’ombra della sua ex compagna e showgirl argentina. Ecco, quindi, cosa ha dichiarato in merito e come si è sentito in quel periodo: “Se ho sentito il rischio di restare il signor Belen? Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare.

A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

Basta foto in intimo

Il conduttore ha poi chiarito la sua posizione in merito alle foto in intimo circolate a Napoli per una campagna pubblicitaria: “Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande. La bellezza? Credo sia una raccomandazione e come tale apre le porte, la strada diventa in discesa.

Ho imparato subito a non affezionarmi alla bellezza, meglio puntare su altro e costruire. Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi“. Effettivamente sui social sembrerebbe aver cambiato rotta con i contenuti pubblicati.