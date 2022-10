Stefano De Martino, casa da sogno per il suo compleanno: le cifre

Buon compleanno Stefano De Martino: il conduttore campano ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi spegne ufficialmente 33 candeline. Il marito di Belen Rodriguez è molto lanciato nel mondo dello spettacolo, dopo aver abbandonato la professione del ballerino. Il volto Rai, per l’occasione, si è fatto un bel regalo: vediamo di cosa si tratta.

Casa da sogno per Stefano

In queste ultime ore, Stefano ha condiviso sui social delle foto e dei video che lo ritraggono nella sua regione, la Campania. Stando a quanto rivelato da The Pipol Gossip, il conduttore avrebbe acquistato una casa da sogno a Posillipo, all’interno di un parco privato e con l’accesso ad una piccola spiaggia privata.

Nello scatto, De Martino si è mostrato con occhiali e boccaglio, pronto a tuffarsi in acqua per una sessione di snorkeling per trascorrere il suo compleanno in serenità. Il prezzo che l’ex ballerino avrebbe pagato si aggira attorno a due milioni di euro. Un regalo molto speciale e molto costoso che ripaga tutti i sacrifici e la gavetta fatta in questi anni.

Gli auguri di Belen Rodriguez

Al momento sembrerebbe non esserci la presenza di Belen Rodriguez, tuttavia la showgirl argentina ha affidato a Instagram gli auguri: “Buon compleanno cuore mio”, il tutto con una foto molto dolce. Belen nelle ultime ore ha anche rivelato a Verissimo di essere ancora sposata con il conduttore:

“Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio. La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo”.