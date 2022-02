Stefano De Martino, chiarisce il suo rapporto con Belen: “Non c’è alcun ritorno di fiamma”

Dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez, anche Stefano De Martino ha voluto dire la sua sui recenti gossip che l’hanno visto protagonista. Dopo alcuni avvistamenti dell’ex coppia, in molti hanno infatti iniziato a parlare un possibile nuovo ritorno di fiamma.

Dopo un iniziale silenzio da parte di entrambi i diretti interessati, Belen e Stefano hanno deciso di chiarire la situazione. Cosa sta accadendo quindi tra i due?

“Nessun ritorno di fiamma” – Dopo la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, Belen non ha smesso di far parlare di sé. Nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip gli scatti che ritraggono la showgirl argentina insieme all’ex marito.

Davanti ai rumors su un possibile ritorno di fiamma tra i due, Stefano ne ha parlato in una recente intervista a Gente: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.

Continuando nella sua spiegazione, ha aggiunto che i due si vedono per Santiago, il figlio nato dal loro matrimonio, e non come coppia:

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”.

Riguardo gli avvistamenti notturni, Stefano ha aggiunto: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia”.

Nonostante la spiegazione data da Stefano De Martino, a molti fan del gossip alcune cose non tornano: com’è possibile che i due non siano stati paparazzati anche prima? Come mai i due sono stati avvistati proprio dopo la rottura tra Belen e Antonino Spinalbese?