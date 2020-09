Stefano De Martino, chiuso il capitolo ‘Belen’: nuova fiamma per il ballerino?

Da quanto trapelato dal settimanale Gente, sembra che Stefano De Martino abbia deciso di voltare pagina e chiudere il capitolo ‘Belen’. Sono stati infatti pubblicati degli scatti che vedono il conduttore di Made In Sud in compagnia di una bellissima ragazza, ma di chi si tratta?

RELAX IN DOLCE COMPAGNIA – Il magazine Gente ha voluto svelare il presunto nuovo flirt di De Martino, da sempre riservato riguardo la sua sfera privata. In queste foto si vede il ballerino di Amici insieme a Fortunata, la ragazza con cui ha trascorso dei giorni di relax in barca, sulle acque di Napoli.

Insieme alle foto, la rivista ha voluto fare una ricostruzione delle giornate passate insieme alla ragazza. I due hanno prima fatto tappa nella penisola sorrentina, in occasione di una festa. Dopo una notte trascorsa in barca, la colazione è stata servita dal galante Stefano De Martino. A saltare all’occhio è la scelta del ristorante dove hanno pranzato, Conca del Sogno a Nerano. Come ha fatto notare Gente, il locale è stato spesso tappa di Stefano e Belen Rodriguez, durante la loro storia d’amore.

DEFINITIVAMENTE CHIUSA CON BELEN? – Da quanto mostrato dagli scatti, sembra proprio che non ci siano più speranze per un ritorno di fiamma tra il bel napoletano e la show girl argentina. Già la Rodriguez, agli inizi di questa particolare estate, era stata fotografata in dolce compagnia.

Non si sa ancora se con Fortuna sia in corso un semplice flirt o il germoglio di una nuova storia d’amore. Certo è il fatto che ancora non è giunta la smentita di Stefano De Martino, cosa accaduta in precedenza.