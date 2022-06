Stefano De Martino, cifre da capogiro per averlo una sera in discoteca

Il presentatore ed ex ballerino è sicuramente uno dei volti più ricercati in Italia

Stefano De Martino ne ha fatta di strada dopo il suo incarico da ballerino professionista ad Amici. L’uomo è sicuramente uno dei volti più ricercati in Italia e per averlo le aziende pagano cifre da capogiro. Quanto costa ad esempio per farlo presenziare ad una serata in discoteca come deejay?

Cifre altissime per De Martino

Conduttore, ex ballerino, giurato ad Amici, influencer e ora anche deejay: è la Stefano De Martino mania, e tutti lo vogliono. Secondo Pipol tv, il compagno di Belen Rodriguez guadagnerebbe circa 15.000 euro per un’ora di djset, escluse le sponsorizzazione della discoteca che in genere Stefano non fa mai.

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent.

Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compresso?” si legge sul sito.

Il prezzo è sicuramente altissimo ma va specificato che un volto come quello di Stefano attira clienti da ogni città d’Italia. Infine, tre anni fa il settimanale Spy pubblicò i presunti cachet di alcuni vip, tra i quali anche Stefano De Martino. Tre anni fa, come oggi, il prezzo del conduttore non è cambiato.