Stefano De Martino: conteso tra due nuove donne?

Stefano De Martino, nonostante non avesse intenzione di trattare nuovamente l’argomento della sua situazione amorosa e sentimentale, è tornato a far parlare di sè. Si vocifera, infatti, che sia conteso tra due donne.

STEFANO DE MARTINO OSPITE A DOMENICA IN – Stefano, la scorsa settimana è stato ospite da Mara Veniern a Domenica In. In quell’occasione aveva dichiarato di aver chiuso definitivamente con le donne e di non voler parlare di altro se non di carriera e di lavoro. Peccato che le voci che stanno circolando ci dicono tutt’altro.

STEFANO DE MARTINO CONTESO TRA DUE DONNE? – Si vocifera che Stefano sia conteso tra ben due donne. A rivelare la notizia è stato Giornalettissimo. Si tratterebbe della ballerina Maria Rosaria, che sta lavorando con lui a Made In Sud in questo periodo e la Makeup artist Sara.

Sara pare che assomigli molto fisicamente a Belen, ma sarà davvero così? Il ragazzp sarà davvero conteso tra due donne? Eppure solo qualche settimana fa era stata riportata una notizia che affermava che una donna dello spettacolo avrebbe perso la testa per Stefano dopo una notte passata insieme.

Il nome di quest’ultima ragazza non è mai stato reso noto, ma possiamo affermare che lo scorso anno una ballerina è stata tagliata fuori dallo spettacolo di Tutto Può Succedere poichè si era vociferato che avesse avuto un flirt con Stefano, sarà proprio lei? Ma soprattutto sarà veritiera la notizia?

LE PAROLE DI BELEN RODRIGUEZ SULLA SEPARAZIONE CON STEFANO – Nel frattempo, Belen, che non ha mai omesso la crisi che lei e Stefano stanno attraversando, aveva già dichiarato: “Sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.