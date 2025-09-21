Stefano De Martino derubato dell’orologio da 40.000€ con il trucco dello specchietto: ecco come funziona

Brutta disavventura per Stefano De Martino che, nella giornata di giovedì 18 settembre, si è stato vittima di furto. L’amato volto di Affari Tuoi è stato derubato del suo orologio Patek Philippe del valore di circa 40 mila euro.

L’accaduto è avvenuto nel pomeriggio, mentre il conduttore era a bordo della sua Mercedes in zona Bocconi, a Milano. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbe utilizzato il trucco dello specchietto per derubare De Martino.

IL TRUCCO DELLO SPECCHIETTO – La tecnica dello specchietto è tra le truffe più diffuse in Italia, in particolar modo nelle città e zone affollate dove è più facile passare inosservati. Per attirare l’attenzione della vittima, i ladri fingono di urtare lo specchietto laterale di un’automobile.

Una volta attirata l’attenzione dell’automobilista, generalmente i malfattori lo convincono di aver causato il danno. Chiedono subito il denaro in contanti, senza dover far intervenire l’assicurazione. È proprio questa insistenza o il non voler far intervenire le forze dell’ordine, che dovrebbe far insospettire.

Nel caso di De Martino, però, i ladri non hanno voluto il denaro. L’ex ballerino nello sporgere la mano per rimettere in posizione, si è visto affiancare da uno scooter con sopra due uomini. Uno di loro ha tentato di sfilare il rolex a Stefano, nel vedere quest’ultimo cercare di fermarlo, il ladro l’avrebbe minacciato: “Lasciami o sparo” (non si sa se avesse realmente un’arma). Davanti a questa minaccia, il presentatore si è arreso.