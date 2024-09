Stefano De Martino, di nuovo insieme ad Alessia Marcuzzi in tv: il retroscena dietro le quinte

Venerdì 20 settembre è andata in onda la prima puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. Oltre alle coinvolgenti esibizioni dei concorrenti, ad attirare l’attenzione del pubblico è stata la presenza di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. A rivelare cosa è accaduto dietro le quinte del programma è stato Dagospia.

RETROSCENA DIETRO LE QUINTE – Dopo la pausa estiva, a tornare nuovamente in onda è stato Tale e Quale Show, uno dei programmi più seguiti di Rai 1. Nuovamente al timone alla conduzione è Carlo Conti, mentre nella giuria ci sono delle new entry.

Confermati ancora una volta nella giuria ci sono Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, affiancati da Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha preso il posto di Loretta Gogi, che dopo molti anni ha deciso di lasciare il programma. Stefano, invece, è stato il quarto giudice per la prima puntata.

Ovviamente la presenza di Alessia e dell’ex ballerino di Amici ha suscitato la curiosità del pubblico. Per molto tempo, infatti, si è vociferato di una presunta relazione clandestina tra i due, quando Stefano era inviato dell’Isola dei Famosi e la conduttrice era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi.

Sebbene i due protagonisti del gossip abbiano sempre negato questa liaison clandestina, recentemente a confermarla è stata Belen Rodriguez. Ma come è stato l’incontro tra i due dopo mesi di chiacchiericci? A raccontarlo è stato il portale di Roberto D’Agostino:

“Il format è ormai vecchio e lo conoscete tutti: scoop di Dagospia, pioggia di smentite. Poi le conferme arrivano con il tempo, in questo caso ci aveva pensato Belen sui social a confermare il flirt tra Alessia Marcuzzi e il potentissimo e intoccabile Stefano De Martino, con contrattone tra gli 8 e i 9 milioni di euro in tasca”. Quindi la rivelazione: “[..] Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo”. Sarà andata veramente così? E se sì, quale il motivo del “fortissimo imbarazzo”?”.