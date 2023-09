Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono la coppia più chiacchierata di sempre. I paparazzi non mollano i due in nessun momento e questo ha generato nel tempo molteplici indiscrezioni mediatiche.

Una relazione molto travagliata quella di Stefano e Belen, nata negli studi di Amici e continuata negli anni a suon di litigi e riappacificazioni. L’ultima avvenuta in Primavera, i due erano ritornati insieme felici e innamorati ma le cose sono nuovamente cambiate.

Belen ha condiviso sui suoi profili social, dopo diverse voci di corridoio, le foto con il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni. Da qui, una pioggia di critiche ha invaso il profilo dell’argentina, abituata ormai ai chiacchiericci sulla sua vita.

Stefano De Martino e la nuova fiamma

A differenza di Belen, Stefano De Martino ha sempre tenuto nascosto le sue frequentazioni. Difficilmente sono uscite fuori storie e relazioni che riguardano il conduttore e questo ha spesso dato modo ai gossip di schierarsi contro Belen.

A quanto pare però i paparazzi questa volta hanno colto in flagrante anche De Martino. Il conduttore è stato beccato in dolce compagnia con una giovane ragazza. Si chiama Martina e ha origini pescaresi. Nessuna conferma è arrivata da parte dei due, tra le varie informazioni però, sembrerebbe che Martina non appartenga al mondo dello spettacolo, un desiderio che De Martino ha più volte messo in luce dopo la relazione con Belen.

Sarà l’inizio di una nuova storia d’amore o una semplice amicizia? Il tempo darà tutte le risposte, consapevoli e preoccupati di un dato di fatto: il ritorno tra Stefano e Belen è sempre dietro l’angolo.