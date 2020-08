Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: i due hanno mentito

Si continua a parlare del triangolo amoroso formato da Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Questa pare che l’indiscrezione sia arrivata da Roberto D’Agostino di Dagospia. Pare che i due abbiano mentito.

STEFANO DE MARTINO E ALESSIA MARCUZZI: LA SMENTITA – La smentita di una presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi era già arrivata dal ballerino stesso qualche tempo fa.

Belen invece aveva freddamente dichiarato che non aveva nulla contro la conduttrice. Non aveva però aggiunto altro e i sospetti continuavano ad alimentarsi.

Alessia Marcuzzi invece non aveva fatto delle aperte dichiarazioni ma aveva solo postato delle foto in cui si mostrava col marito felice e spensierata come a voler smentire la notizia che stava circolando.

LE PAROLE DI ROBERTO D’AGOSTINO – “l gossip Marcuzzi-De Martino? Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi… Una trama fantastica. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare?”

Durante l’intervista per Novella 2000 ha poi continuato: “Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. È partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da GF Nip in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente”. Quale sarà la verità?