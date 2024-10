Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, possibile ritorno di fiamma

Possibile ritorno di fiamma tra l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la conduttrice Alessia Marcuzzi? Il web all’annuncio di tale notizia è impazzito. A lanciare la bomba è stato il settimanale “Diva e Donna”.

Non è la prima volta che tra i due scoccherebbe la scintilla. In realtà, già sei anni fa, si mormorava di una possibile liaison amorosa. Ai tempi, entrambi lavoravano per il programma dell’“Isola dei Famosi“. Nessuno dei due si è mai espresso a riguardo, né smentendo né annuendo. Come dice il detto, chi tace; acconsente. Ai tempi però De Martino era sposato con Belen Rodriguez.

Ad oggi, le cose sono cambiate; entrambi sono single e liberi. Lui si è lasciato definitivamente con l’argentina che ancora oggi fa girare la testa a molti Italiani; lei, invece, ha da poco concluso le pratiche per il divorzio con l’ormai ex-marito Calabresi Marconi.

Il luogo nel quale Cupido avrebbe scagliato la sua freccia è quello del set di “Tale e Quale show”, programma nel quale la Marcuzzi svolge il ruolo di giudice. Durante l’ultima puntata andata in onda, Stefano ha affiancato Alessia; anche lui nelle medesime vesti. Stando ad alcune indiscrezioni e a quanto scritto su “Diagospia”, tra i due non ci sarebbe stato neanche un saluto; lei, però, sembrerebbe apparsa un po’ imbarazzata. Un atteggiamento leggermente sospetto per due che si professavano amici.

Il web all’annuncio della notizia è letteralmente impazzito. Molti fan, trepidanti all’idea di vederli insieme, come coppia; non stanno nella pelle. Sarà vero? Non resta far altro che aspettare.