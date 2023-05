Stefano De Martino e Belen Rodriguez, presto zii: l’annuncio sui social

Cicogna in arrivo in casa De Martino-Rodriguez! Stefano De Martino e Belen Rodriguez, infatti, diventeranno presto zii. Non è Cecilia la persona in questione ma Adelaide, sorella del presentatore ed ex ballerino. La 28enne ha annunciato la sua gravidanza sui social con un dolce messaggio.

Gravidanza in casa De Martino

Adelaide diventerà mamma per la prima volta a 28 anni e ad annunciarlo lei stessa domenica in occasione della Festa della Mamma. Dunque, Santiago e Luna Marì avranno presto un cuginetto o una cuginetta. Ecco cosa ha scritto la sorella di Stefano sui social: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me”.

Successivamente l’annuncio: “Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”. Al momento sui social Stefano e Belen non hanno commentato nulla ma siamo certi che in privato avranno sicuramente festeggiato l’arrivo del bebè.

Chi è il padre del bebè

Adelaide De Martino ha 28 anni e non appartiene al mondo dello spettacolo come suo fratello. Tuttavia, non solo è molto seguita sui social ma in passato è stata legata sentimentalmente a Emanuele Vicorito, volto noto della prima stagione di “Gomorra – La serie”.

Con chi è fidanzata? Il padre del futuro nascituro si chiama Diego Di Domenico ma di lui non si sa molto. L’uomo, già padre di una bambina avuta da una precedente relazione, ha accolto la notizia con gioia: “Oggi è un giorno speciale dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! È il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria!”