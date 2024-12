Stefano De Martino e i presunti ritocchini estetici: il parere di Urtis

Stefano De Martino è stato spesso oggetto di speculazioni riguardo a possibili interventi di chirurgia estetica. Nonostante il suo silenzio sull’argomento, alcune voci e osservazioni di esperti del settore hanno alimentato il dibattito.

Tra questi, Alessandra Cecchini, influencer di TikTok, che in un video aveva già ipotizzato diversi ritocchi, e Jenny Urtis, medico estetico di molti vip, che ha recentemente analizzato il volto del conduttore nel suo spazio “Bisturi Fatale” su Instagram.

Le parole di Urtis

Urtis ha sottolineato alcuni cambiamenti visibili nel corso degli anni, notando in particolare modifiche agli zigomi, agli occhi e al naso di De Martino. Il conduttore, infatti, ha sempre dichiarato che il suo naso sarebbe stato rifatto in seguito a un incidente. Inoltre, pare che le orecchie di Stefano, un tempo più prominenti, non siano più visibili, suggerendo un possibile intervento per correggerle. Un altro dettaglio che non è passato inosservato è stato il gonfiore delle sue labbra, un aspetto che Urtis ha associato a un possibile intervento recente.

Le ipotesi

Le ipotesi sulla chirurgia estetica di Stefano De Martino non sono una novità. In una puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani, il tema è stato sollevato durante un’intervista con il conduttore. Fagnani, riprendendo le dichiarazioni di Jonathan Kashanian, gli ha chiesto direttamente del suo rapporto con la chirurgia estetica, facendo riferimento a presunti ritocchi.

La risposta di De Martino, che ha preferito restare ironico e vago, è stata una battuta: “Cosa mi sono rifatto? Tutto vero, perché se lo dice l’esperto di stile che posso dire: naso, denti, labbra, orecchie, zigomi, anche gli occhi!”. Nonostante le supposizioni e le osservazioni di esperti, De Martino continua a mantenere una posizione ambigua riguardo al tema, alimentando ulteriormente la curiosità dei suoi fan.