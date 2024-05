Stefano De Martino, è lui il conduttore avvistato con una nota politica?

Spesso al centro della cronaca rosa per alcuni suoi flirt e per la turbolenta relazione avuta con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è nuovamente nel mirino del gossip. Sebbene non sia stato fatto il suo nome, in molti penserebbero che sia lui il protagonista di un recente scoop di Dagospia.

BECCATO IN DOLCE COMPAGNIA? – Nei giorni scorsi il noto portale di Roberto D’Agostino ha sganciato l’ennesimo scoop bomba. Nel dettaglio, Dagospia ha parlato di un avvistamento che ha visto protagonisti un noto conduttore in ascesa e una politica di centrodestra:

“FERMI TUTTI! CHE CI FACEVANO AL GRAND HOTEL VESUVIO DI NAPOLI LA POTENTISSIMA E SEMPRE PIÙ INFLUENTE ESPONENTE POLITICA DI CENTRODESTRA IN COMPAGNIA DI UN NOTO CONDUTTORE IN GRANDE ASCESA? MISTERO…”.

Sebbene non sia stato fatto alcun nome, sui social si è subito pensato a Stefano De Martino. È risaputo, infatti, che il conduttore sia oramai un volto più che amato in Rai e che la sua carriera sia attualmente in ascesa. Inoltre, l’ex volto di Amici è solito frequentare Napoli.

Per quanto riguarda la politica, in molti hanno pensato ad Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, anche se è sposata. Non molto tempo fa, inoltre, si è diffusa un’indiscrezione che parlerebbe di una forte passione che la sorella della premier nutrirebbe proprio per De Martino. Che si tratti proprio di loro due?