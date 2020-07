Stefano De Martino e Mariana Rodriguez: le rivelazioni della modella

Nei giorni scorsi si è vociferato di una presunta relazione tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez. Il ballerino napoletano, da quando ha troncato il matrimonio con Belen Rodriguez, è finito nel mirino del gossip pur essendone particolarmente infastidito.

STEFANO DE MARTINO E MARIANA RODRIGUEZ: ORA PARLA LEI – I due erano stati beccati da alcuni paparazzi a Napoli in barca con amici. Pur non essendo stati colti in atteggiamenti intimi c’è chi ha subito sospettato che tra i due ci potesse essere del tenero. Nelle ultime ore Mariana ha svelato la sua verità.

La modella, che non ha mai avuti buoni rapporti con Belen, ha innanzitutto dichiarato di essere stata molto infastidita dagli scatti dei fotografi. Ci ha tenuto, poi, a sottolineare il fatto che De Martino è molto carino ed è un vero gentiluomo, ma che nonostante ciò non hanno un rapporto che va oltre l’amicizia.

LA SMENTITA DI STEFANO DE MARTINO – Anche Stefano De Martino ha tenuto a ribadire il fatto che tra i due non sia nato nulla. Durante una puntata di Made in Sud, trasmissione che sta attualmente conducendo insieme a Fatima Trotta, ha svelato che è single. Mariana invece ha da poco terminato la relazione con il modello Simone Susina, ex naufrago dell’ Isola dei Famosi.

In definitiva, pare che tra i due non sia nato ancora nulla nonostante ci sia un rapporto di stima reciproca. Non sappiamo come si evolverà la situazione, fatto sta che attualmente i due sono single, non ci resta che attendere risvolti o altre smentite.