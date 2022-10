Stefano De Martino, flirt con Antonella Fiordelisi in passato? La segnalazione

Un nuovo scoop travolge la vita sentimentale di Stefano De Martino, ex ballerino e ora conduttore Rai. Pare che il marito di Belen Rodriguez abbia avuto una storia passionale con Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. A lanciare la notizia Alessandro Rosica, conosciuto meglio come Investigatore Social.

Stefano e Antonella: una storia nascosta dai fotografi e molto passionale

Stando alle parole del paparazzo ed esperto di gossip, pare che i due abbiano avuto una storia clandestina circa un anno fa, quando Stefano era ancora single. Una relazione lontana dal gossip, dai paparazzi e dal mondo della tv ma molto passionale. Aggiunge poi Rosica che De Martino avrebbe fatto una corte spietata ad Antonella, la quale dopo alcuni rifiuti ha deciso di dare una possibilità all’ex ballerino.

Tuttavia, dopo poche settimane Stefano e Antonella hanno deciso di troncare la relazione mantenendo solo un rapporto di amicizia che dura ancora. Pare, infatti, che il conduttore Rai abbia mandato un messaggio di buona fortuna alla Fiordelisi per la sua nuova esperienza al GFVip.

Inoltre, i due avrebbero deciso di comune accordo di non seguirsi neppure sui social network per non destare sospetti. Sarà vera questa storia? Belen Rodriguez conosce questo particolare? Una grande ironia della sorte è che Antonella è presente nella stessa edizione di Antonino Spinalbese, ex compagno della showgirl argentina.

Cosa farà Signorini con queste informazioni? Ne parlerà in puntata?