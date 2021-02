Stefano De Martino, flirt in corso con Melissa Satta?

Stefano De Martino e Melissa Satta sono entranti di prepotenza nel mondo del gossip a seguito di alcune voci riguardanti un ipotetico flirt in corso tra i due. Lui, dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, è stato al centro della cronaca rosa per diverso tempo; lei, dopo il divorzio con Kevin Prince Boateng, si dichiara single ma con la voglia di innamorarsi di nuovo.

STEFANO DE MARTINO: DOPO LA SEPARAZIONE DA BELEN RODRIGUEZ – Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, ora incinta del nuovo compagno, Stefano De Martino è stato spesso al centro del gossip. L’estate scorsa si era parlato di Mariacarla Boscono, ma anche di Mariana Rodriguez, per non parlare dello scandalo poi smentito con Alessia Marcuzzi.

MELISSA SATTA: FINITO L’AMORE CON BOATENG – Di recente, Melissa Satta ha dichiarato a Verissimo di essersi ufficialmente separata dal calciatore Kevin Prince Boateng. Alla Toffanin, la showgirl ha ammesso di volersi innamorare di nuovo e metter su famiglia per dare a suo figlio Maddox un fratellino o una sorellina.

FLIRT IN CORSO? – Da giorni si susseguono diverse voci circa un flirt in corso tra loro. Stefano De Martino pare avrebbe visto Melissa Satta a Napoli; a farlo sapere è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi. La showgirl, però, era nella città partenopea in qualità di ospite di Stasera Tutto è Possibile, che torna in onda martedì 23 febbraio.

“Chi ha messo in giro la voce? E perché? Ah saperlo…” ha dichiarato il giornalista sulla rivista. Inoltre, in queste ultime ore, a Stefano De Martino è stato attribuito anche un flirt con Chiara Nasti, famosa influencer. L’indiscrezione è stata smentita proprio da lei che, invece, ha confermato la sua storia con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma.