Stefano De Martino, beccato con la sua nuova fidanzata: l’incontro casuale

Qualche giorno fa, Gabriele Parpiglia è inciampato casualmente in un gossip, non di poco conto.

Il giornalista, mentre camminava lungo le vie di Milano, ha intravisto Stefano De Martino; più innamorato che mai. La donna, però, che era in giro con lui non era Caroline Tronelli; ma Gilda Ambrosio.

Non è la prima volta che il conduttore di “Affari tuoi” viene beccato in dolce compagnia della stilista. È un’eccezione, però, che una fonte diretta possa riportare le parole che i due si sono scambiati. L’ex ballerino di “Amici”, stando a quanto trapelato, si sarebbe rivolto all’imprenditrice, dicendo:”Amo, aspettami.” Ecco, come si è svolta la dinamica: “Mi fermo, non mi giro, li lascio passare e vedo che lui prende prima la mano di lei e poi finiscono a braccetto. Lui la chiama amorevolmente Gi per tutta la serata”.

L’incontro è avvenuto casualmente. I due presunti fidanzati sono stati sorpresi mentre stavano varcando la soglia del negozio di “Miu Miu”. Perché mostrarsi all’improvviso in pubblico in modo così disinvolto? Secondo Parpiglia c’è un motivo ben preciso dietro questa scelta: “Gilda non ha accettato il gossip di Stefano e Rocìo, tutto qui”. Recentemente, infatti, si è vociferato di una presunta frequentazione tra i due.

De Martino e Ambrosio si conoscono, ormai, da ben 10 anni. La prima volta che vennero colti insieme dai paparazzi fu nel lontano 2017. Nel corso di questo tempo, le loro frequentazioni sono state solo un “mordi e fuggi”. Non resta, dunque, aspettare cos’ha questa volta in serbo il destino per i due.