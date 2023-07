Stefano De Martino, il compenso in Rai non basta: special guest a feste in discoteca

Stefano De Martino sembrerebbe non essere soddisfatto del compenso Rai e per questo ripiegherebbe sulle serate in discoteca da special guest

Stefano De Martino ultimamente è spesso al centro della cronaca rosa per la sua travagliata storia con Belen Rodriguez. I due sembrerebbero essersi lasciati nuovamente, anche se i motivi della crisi non sono noti. Nel frattempo, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela di Dagospia, l’ex ballerino e conduttore starebbe “nascondendo” un segreto.

Serate in discoteca come special guest

La Rai ha riconfermato la presenza di De Martino per la stagione autunnale e invernale, ma il compenso sembrerebbe non bastargli. Secondo quanto riportato da Candela, l’ex ballerino di Amici parteciperebbe spesso “in cambio di cifre a dir poco importanti” come special guest a serate in discoteca.

Queste partecipazioni ricordano quelle dei tronisti di Uomini e Donne, per questo secondo Candela De Martino preferirebbe tenere nascosta la cosa senza sponsorizzazioni. Scrive Dagospia: “Per non sporcarsi l’immagine non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la grana”.

E con Belen?

La situazione con Belen sembrerebbe essere precipitata. Pare che la relazione tra la showgirl argentina e il conduttore sia finita (ancora) piuttosto male. Stando ad alcune segnalazioni, Adelaide De Martino (sorella di Stefano) avrebbe smesso di seguire Belu sui social e cancellato alcuni scatti con lei. Va però specificato, per dovere di cronaca, che secondo alcuni la sorella di Stefano non la seguiva già dopo la seconda separazione.

Per quanto riguarda Stefano, invece, pare che una fonte molto vicina a Deianira Marzano avrebbe spifferato altre notizie: si parla, infatti, di un De Martino “nero” e che “si sente tradito” non solo da Belen ma anche dalla famiglia di lei.