Stefano De Martino, in arrivo in tv il suo nuovo format

In arrivo il suo nuovo show in seconda serata

Stefano De Martino, conclusa la sua carriera ad Amici di Maria De Filippi, si è lanciato sulla professione di presentatore. Ha fatto parecchia strada da quando per la prima volta ballò sul palco di Maria, non solo come allievo ma anche da professionista. Adesso il ragazzo è pronto a tornare in tv con uno show tutto suo.

NUOVO FORMAT SU RAI 2 – In arrivo una grande novità per quanto riguarda la carriera professionale dell’ex ballerino. Il format che vedrà protagonista Stefano De Martino e che andrà in onda in seconda serata su Rai 2 si chiamerà Bar Stella come il locale di suo nonno. Questo è lo scoop lanciato da Davide Maggio:

“La nuova seconda serata della rete di Ludovico Di Meo sarà un happening, difficile da incasellare in un genere preciso. Il ballerino si attornierà di ospiti amici e chissà che, data la sua passione per Renzo Arbore, lo scopo ultimo non sia quello di far rivivere in qualche modo quelle mitiche atmosfere di leggerezza. Bar Stella andrà in onda a dicembre con due puntate e segnerà il ritorno su Rai Due di Stefano De Martino, dopo la sesta edizione di Stasera Tutto è Possibile”.

DANZA PRIMO AMORE – Il ballerino ha deciso di rinunciare alla sua carriera di ballerino professionista proprio perché si era reso conto di non essere il perfetto danzatore che tutti speravano. Infatti, Stefano ha deciso di buttarsi su altro abbandonando di fatto quello che è stato il suo primo grande amore:

“Chiaro che quella è stata la prima passione e il primo amore. Però devo sempre essere onesto con me stesso. Come ballerino non ero esattamente il numero uno, non avevo il talento di un etoile e non ero straordinario. Questo non significa che mi butto a terra, avevo tanta professionalità, il mestiere lo sapevo fare, ma i grandi talenti erano e sono altri. Il fatto è che se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno. La conduzione? Venivo da una estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.